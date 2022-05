ШИД – Представнїки Министерства охрани Сербиї, Центру зоз Сримскей Митровици представели зацикавенима можлївосци и нови концепт добродзечного служеня Войска Сербиї.

Годни ше приявиц особи по 30 роки живота у центрох Министерства охрани, або прейґа портала еУправи, або на шалтерох „Пошти Сербиї“.

Промоциї присуствовали школяре Технїчней школи „Никола Тесла“, а придружели им ше предсидатель Општини Зоран Семенович и предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович.

