Промоция Зборнїку роботох зоз пиятей науковей конференциї младих у Новим Садзе

НОВИ САД – Промоция Зборнїка зоз пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, будзе отримана на пияток, 19. Новембра, на 11 годзин на адреси Футожска 2, у Новим Садзе.

То Зборнїк зоз конференциї котра отримана у онлайн режиму 12. мая того року у орґанизациї Новинско-видавательней установи „Руске слово”/Часопису МАК и Заводу за културу войводянских Руснацох.

Видавателє тей публикациї и Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету и нєформалне здруженє Виглєдовацки круг, а у публикациї обявени роботи осем авторох – Ани Римар Симунович, Андрея Ороса, Єлени Дудаш, Якуба Павляка, Доротеи Будински, Саши Сабадоша, Марини Сакач и Марини Шлемендер.

Пре епидемийни мири, число присутних огранїчене. Приход догвариц на майл: boris.varga.direktor@gmail.com.

