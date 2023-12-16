Промоция „Историї Руснацох”

Вочи промоциї нового виданя кнїжки др Янка Рамача „История Руснацох од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим”, хтора будзе отрима на пондзелок, 18. децембра, у Заводу. Друкованє кнїжки финансовали НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох и фамелия Рускаї зоз Канади, по походзеню зоз Руского Керестура.

Фамелия Рускаї пред даскельома роками обезпечела средства за друкованє кнїжки Мирона Жироша „Статї и есеї”, подписани бул контракт зоз „Руским словом” и по жаданю фамелиї, кнїжка видрукована. Понеже остали одредзени средства, зоз Рускайовима догварене же би ше друковало ище дацо од историйного змисту.

Зоз директором „Руского слова” др Борисом Варґом и др Янком Рамачом догварене же би ше направело нове виданє кнїжки „Кратка история Руснацох”. Нове виданє би було преширене зоз илустрациями и додатками хтори ше виучує у порядней настави у основней и штреднєй школи. Уж єден длугши час чувствовало ше нєдостаток тей кнїжки и нове виданє бул прави поцаг. Тоту идею финансийно потримал и Завод за културу войводянских Руснацох, та започала реализация проєкту. Указує ше же за капитални проєкти, а то напевно капитална кнїжка, треба збиц шицки розполагаюци финансийни и орґанизацийни моци на їх реализациї.

Нє удало ше шицко як догварене, бо др Янко Рамач нєсподзивано страдал. Кнїжка уж була при концу, та зоз його братом Михалом догварене же би вон закончел кнїжку. Пошвидко умар и Михал. За седем мешаци умарли обидвоме авторе. Заш лєм кнїжка закончена, видрукована и як уж гварене, рихта ше єй промоция.

На промоциї кнїжки „История Руснацох од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим” буду бешедовац: др Дюра Гарди, др Борис Варґа, др Александер Мудри и мср Саша Сабадош. Модератор вечара будзе писатель и редактор Микола Шанта, а Александра Деянович пречита даскельо виривки зоз кнїжки.

История то фундамент нашого народу. Зоз пестованьом и виучованьом своєй историї, здобуваме националну свидомосц о тим же хто зме, цо зме и одкаль зме. През виучованє нашей историї ми дознаваме и учиме од своїх предкох як ше чува язик, виру и националну припадносц. Нашо предки нас уча же бизме требали любиц и чувац свойо, бо нїч друге нам нє може буц милше. Тот хто нє люби свойо, чежко же може любиц цудзе. Прето шицко тото цо зме нашлїдзели од своїх предкох мушиме зачувац и пренєсц шлїдуюцим ґенерацийом.

През остатнї 100 роки, наша национална елита була барз заинтересована за нашу историю и писала о нєй, прето же знала яке то ма значенє за наш народ. На нєй ше воспитовали ґенерациї хтори водзели нашу руску заєднїцу. Дїялносц Руского народного просвитного дружтва у тей кнїжки добре описана и можеме шлєбодно повесц же тота орґанизация фундаментовала драгу по хторей наша заєднїца идзе и розвива свойо институциї. Шицки нашо ключни институциї, та чи то образовни, информативни, културни, базую ше на фундаментох хтори поставело тото Здруженє. Ище и нєшка наш културни аматеризем функционує у спатраню на дїялносц РНПД-а, на тот ентузиязем. Танцує ше тоти танци, на подобни способ ше рихта театрални представи, пише ше литература.

У нєшкайшим часу, наш явни простор вше баржей пополнює популизем зоз бомбастичнима насловами и подїями после хторих нє остава нїч хасновите окрем дегуманизациї информацийох хтори лєм збунюю. У кризи уважованя авторитетох, озбильна фахова елита часто нє реаґує на таки случованя, бо би лєм давала основ за дальшу популистичну полемику. А профилация националних авторитетох нам аж пребог потребна.

Наша национална елита поволана же би водзела рахунку о своєй националней заєднїци. Муши зачувац шицко тото цо зме до тераз здобули. Гоч зме идейно подзелєни, мушиме шицки робиц на тим же бизме далєй унапредзовали нашу националну заєднїцу за обще добро шицких Руснацох. А авторитети нам потребни же бизме розлучели жито од куколю. Заєднїца без авторитетох смутна и дезориєнтована. На прагу щезованя. Ми авторитети маме, та их почитуйме.