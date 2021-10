Промоция Оддзелєня за Русинистику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду 27. октобра на годзини мацеринскогп язика, школяром штвартей класи руского оддзелєня Ґимназиї Петро Кузмяк представене Оддзелєнє за русинистику зоз Филозофского факултету Универзитета у Новим Садзе.

Висши лектор на Оддзелєню, мср Александер Мудри будуцим студентом потолковал як випатра студиранє на Руснистики, представел структуру предметох и нову акредитовану програму за язик и литературу котра ше будзе применговац од идуцого школского року.

Як вельку пременку, Мудри визначел же по новей програми шицки студенти буду слухац и анґлийски язик на Оддзелєню за анґлистику, цо би им по законченю Русинистику оможлївело викладац и тот язик як странски, дзекуюци чому би було значно лєгчейше пренайсц роботу.

Представена и Еразмус + програма черанки студентох, програми пракси у руских институцийох и рижни можлївосци роботи по законченю студийох.

