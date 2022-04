Промоция „Правопису руского язикаˮ и „Малей историї Русинохˮ отримана и у Керестуре, Правопис достаню и школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – После пиятковей схадзки Управного одбору Рускей матки, у їх просторийох отримана и промоция двох актуалних публикацийох – Малей историї Русинох и Правопису руского язика зоз правописним словнїком.

Присутним перше представени Правопис, о хторим бешедовали його авторе мр Гелена Медєши и проф. др. Михайло Фейса, хтори визначели же ше намагали превозисц рижни язични нєусоглашеносци Правописного словнїка Миколи М. Кочиша и осучашнїц правописну норму, а шицко на таки способ же би новоформуловани правила були прилаплїви шицким Руснацом на тих просторох.

После Правопису представена и Мала история Русинох автора Ивана Попа, о хторей спред Рускей матки бешедовал видаватель руского прекладу Дюра Папуґа и инициятор идеї же би ше кнїжку зоз словацкого преложело на руски язик Михайло Катона.

По законченю промоциї, шицки присутни достали по єден прикладнїк кнїжкох, а Правопис руского язика зоз правописним словнїком будзе нєшка на 10 годзин подаровани и шицким школяром Основней школи Братсво єдинство у Коцуре, як и школяром руских оддзелєньох керестурскей Ґимназиї Петро Кузмяк, истого дня на 12 годзин.

После Руского Керестура, шлїдуюца промоция кнїжкох заказана за 20. април у Новим Садзе.

