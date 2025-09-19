Професийна етика як фундамент довирия

На конференциї порушани питаня о балансованю и ровноваги медзи явним интересом, професийну нєзависносцу новинарох и институцийней повязаносци зоз националнима совитами, з порученьом же ясно дефиновани етични рамики ключни за очуванє довирия и кредибилитета медийох на язикох националних меншинох.

У орґанизациї Новинско-видавательней установи „Руске слово” и Орґанизациї за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС), а з потримовку Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), штварток, 11. септембра, у конференцийней сали „Простор” у Петроварадину отримана конференция под назву „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох”. З тоту конференцию, наша медийна Установа символично заключела свой ювилей – 80-рочнїцу од снованя.

Конференция на єдним месце позберала представительох националних совитох, меншинских медийох и фаховцох зоз обласци медийох, хтори дискутовали о улоги етичних кодексох и квалитету информованя на язикох националних меншинох.

Уводни слова

З уводним словом конференцию отворели в.д. шефа Мисиї ОЕБС-а у Сербиї Каролина Хидеа, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

– Право на информованє на своїм мацеринским язику єдно од основних людских правох и директно є повязане зоз виражованьом националного, културного, вирского и язичного идентитету – визначела Каролина Хидеа хтора гварела и же Мисия ОЕБС-а у Сербиї роби на промоциї шлєбоди виражованя, рижнородносци думаня и єднакого приступу информацийох за шицки заєднїци.

Предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета визначел же новинарство барз одвичательна и чежка робота, прето же часто спокуса остац нєпристрасни и обєктивни, прето же кажде ма свойо думанє и становиско.

– Цо ше дотика информованя, окреме кед слово о нєзависним новинарстве, по моїм, то єдна наисце озбильна, одвичательна и чежка робота, понеже у дзепоєдних ситуацийох чежко остац нєпристрасни и обєктивни. Шицки ми маме свойо думанє и свойо становиско, даяку идею за хтору ше закладаме, алє задаток професионалного новинара же би остал нєпристрасни – гварел Стеван Самочета.

Учашнїкох конференциї привитал и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа хтори здоганул же конференция пошвецена нєзависносци меншинских медийох и значносци информованя на язикох националних меншинох у Сербиї. Вон визначел же без огляду на чежку политичну и медийну ситуацию у держави, тоти теми муша буц у першим плану, прето же праве шлєбода информованя представя єден од фундаментох демократиї.

– Остатнї мешаци, док зме пририхтовали тоту конференцию, тельо того ше случело у нашим дружтве, у держави и у швеце, же за таку динамику дакеди требало даскельо роки. Праве пре зложену ситуацию зме себе поставели питанє чи прави час же бизме бешедовали о меншинских медийох. Питанє, у ствари, було реторичне – кеди, кед нє тераз, и хто будзе о тим бешедовац, кед нє ми. За шлєбоду информованя на язикох националних заєднїцох у Сербиї ми ше уж роками намагаме и тото искуство жадаме подзелїц зоз шицкима – визначел др Борис Варґа.

Панел дискусиї

У рамикох Конференциї отримани и два панели. Перши панел бул пошвецени значносци интерних етичних кодексох у роботи медийох чийо снователє национални совити. Модераторка панелу була Владимира Дорчова Валтнерова, снователька и одвичательна редакторка онлайн платформи „Сторителер”, хтора визначела значносц самореґулациї у зачуваню професийних стандардох, окреме у меншинским информованю.

Учашнїки панела були новинар и медийни експерт Недим Сейдинович, ґенерална секретарка Совиту за пресу Ґордана Новакович, директорка НВУ „Ридне слово” Наташа Петрович и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

На панелу ше бешедовало о искуствох у применьованю етичних кодексох, хтори вєдно розвили представнїки медийох и националних совитох, як и о конкретних виволаньох у запровадзованю тих правилох у каждодньовей роботи.

Медийни експерт Недим Сейдинович здогаднул же ше уж роками бешедує о значносци нєзависних меншинских медийох и їх улоги у зачуваню демократских процесох. Наглашел же було числени пробованя як би ше ушорело їх положенє и одношенє спрам видавателя, установи и редакциї, алє же ше и далєй зявюю исти виволаня.

– Уж длуго ше розправя о положеню меншинских медийох и їх улоги у демократским дружтве. Вельо того до тераз поробене по тим питаню, алє числени проблеми остали нєришени – од структурних питаньох, прейґ финансованя, до одношеня видавателя и редакциї. Праве прето значне же би ше диялоґ предлужел, прето же без защити нєзависносци медийох нєт анї информованя на язикох националних заєднїцох – визначел Сейдинович.

Ґенерална секретарка Совиту за пресу Ґордана Новакович на конференциї визначела же нєобходне же би шицки медиї робели на виробку интерних кодексох, же би ше ришели проблеми значни за їх медиї. И вона окреме визначела значносц змоцньованя одношеньох медзи сновательом, видавательом и редакцию, як и почитованє етичних принципох у новинарстве.

– Барз значне же би медиї усвоєли интерни кодекси, прето же вони помагаю же би ше ушорели одношеня медзи сновательом и редакцию и же би ше ясно дефиновала одвичательносц у роботи. Новинаре муша почитовац етични принципи и вше муша мац на розуме явни интерес. То предусловиє за професийне и одвичательне информованє – гварела секретарка Совиту за пресу.

Медзи першима редакциями хтори уведли Интерни етични кодекс були НВУ „Руске слово” и НВУ „Ридне слово”, а на конференциї директоре тих двох установох подзелєли свойо искуство у применьованю кодекса и виволаня з хторима ше стретали у роботи.

Директорка НВУ „Ридне слово” Наташа Петрович визначела же прилапйованє интерного кодексу було вельке виволанє, алє и значни крочай ґу професийнєйшей роботи редакциї.

– Праве нам Интерни етични кодекс оможлївел же бизме ясно дефиновали правила по хторих робиме, на цо ше можеме поволац и обяшнїц нашим сновательом и членом Националного совиту хтори нашо задатки и гранїци. Дзекуюци тому, удало ше нам обкеровац уплїв институцийох, лєбо поєдинцох, хтори од нас глєдали же бизме обявйовали нєподписани тексти, лєбо нєпреверени информациї – наглашела директорка НВУ „Ридне слово”.

Директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа наглашел же ше на вецей заводи отверало питанє самореґулациї и интерного етичного медийского кодексу. Вон визначел же подписованє того кодексу бул початок твореня свидомосци о значносци новинарскей етики. Кодекс представял интерне толкованє уж постояцого Кодексу новинарох и новинаркох Сербиї, хторе прилагодзене специфичним обставином и потребом „Руского слова”.

– Потреба за Интерним кодексом зявела ше прето же ше меншински медиї часто доживйовали як блїзки держави и зависни од єй средствох, цо отворело простору за уплїв на ушорйовацку политику. Прето зме, насампредз, мушели медзи собу дефиновац цо то новинарство и цо интерес нашей заєднїци – визначел др Борис Варґа.

Панел отворел питанє о балансованю медзи явним интересом, професийну нєзависносцу новинара и институционалну повязаносцу зоз националнима совитами, з порученьом же ясно дефиновани етични рамики ключни за зачуванє довирия и кредибилитета медийох на язикох националних меншинох.

Информованє и закон

Други панел бул фокусовани на значносц информованя на язикох националних меншинох, з огляднуцом на тото чи ришеня зоз Медийскей стратеґиї и нового Закону о информованю и медийох допринєсли квалитету информованя и шлєбоди медийох у меншинских заєднїцох. Панелиста бул адвокат и експерт зоз обласци медийох Велько Милич, а модератор бул Недим Сейдинович.

Милич присутних здогаднул на правни рамики хтори ушорюю тоту обласц. Бешедовал о обовязкох держави и медийох у почитованю кодекса, як и о виволаньох з хторима ше меншински медиї зочую у пракси.

– Питанє компетенцийох националних меншинох и їх представительох у обласци информованя на язикох националних меншинох у Сербиї ушорене зоз законом, а право на информованє на мацеринским язику єдно зоз штирох ключних обласцох у хторих национални меншини маю право же би самостойно одлучовали. Право на информованє по своїм характеру колективне право и тото право национални меншини окончую прейґ националних совитох. Снователь то национални совит, вон ношитель сновательних правох у меншинским медию, хтори ше финансує зоз державного буджету, цо у пракси часто приводзи до конфликту у системи – визначел Милич.

Отворено о проблемох

После тематичних панелох, отворена дискусия у хторей шицки учашнїки конференциї, а углавним було слово о медийних професионалцох з богатим и рижнородним искуством у меншинских медийох, мали нагоду поставиц питаня лєбо дац власни замеркованя о тей широкей теми. Розгварка отворела и питанє ровноправного приступу ґу информацийом на шицких язикох хтори ше урядово хасную у Републики Сербиї, зоз надпомнуцом на обовязку держави же би обезпечела условия за розвой медийного плурализма и почитованя правох националних меншинох у явним информованю.

Потвердзенє високого демократского капацитету

Конференция „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох” орґанизована з нагоди 80-рочнїци НВУ „Руске слово” и пейц рокох од применьованя самореґулациї у тей Установи прейґ Интерного етичного медийского кодексу.

Новинско-видавательна установа „Руске словоˮ и Национални совит Руснацох у новембру 2019. року подписали заєднїцки Интерни етични кодекс, з хторим ше обовязали же буду почитовац подполну прихильносц ґу найвисшим професийним и етичним медийним стандардом, як и найвисшим демократичним началом нєзависносци и шлєбоди медийох. Тот акт подписани з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а. Тото подняце шведочи о високих демократских капацитетох рускей заєднїци у Войводини.