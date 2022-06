Професийна пракса у локалних вирских обєктох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре трецей класи туристично-готелиєрского напряму Штреднєй школи „Петро Кузмяк” у рамикох професийней пракси 13. и 14. юния нащивели локални вирски обєкти.

Професорка Веселинка Бачич и школяре у рамикох єй фахових предметох, а тематику „Орґанизованє явних сходох” обробели у сотруднїцтве зоз парохию св. оца Миколая катедралного храму у Руским Керестуре.

Священик Михайло Шанта 13. юния у храме св. оца Миколая школярох упознал зоз прешлосцу керестурскей парохиї, файтами явних вирских сходох, орґанизаторами, учашнїками, жридлами финансованя, цильнима ґрупами и резултатами.

Школяре другого дня, 14. юния, нащивели Медзинародне святилїще Водицу зоз котрим их упознал парох керстурски о. Владислав Варґа.

Школярох найбаржей интересовало орґанизованє младежских сходох и лєтнїх кампох, з оглядом на тото же за домашнї задаток достали написац дньовнїк орґанизованя вирского сходу на тему „Духовносц при младих”.

