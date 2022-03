Проф. др Михайло Фейса вибрани за предсидателя Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На порядней Виберанковей скупштини Рускей матки, котра була отримана всоботу, вибране нове руководство на мандат од штири роки, а шицки точки дньового шора котри ше одношели на звити и плани зоз прешлого року и на плани за тот рок, шицки присутни члени прилапели єдногласно.

Звити зоз прешлого рока дїлованя поднєсол потерашнї предсидатель Дюра Папуґа, по финанисийним звиту Руска матка дїловала позитивно на концу прешлого рока и на рахунку остало понад 50.000 динари. У средствох з котрима розполагала прешлого року, значна часц обезпечена зоз донацийох, понеже и попри числених приявох на рижни конкурси, велї нєпрепознати як приоритетни.

Предсидателє месних одборох – Славица Чельовски з Коцура, Владимир Бучко зоз Кули, Деян Загорянски зоз Вербасу, Мария Дорошки зоз Руского Керестура, и городского одбору з Нового Саду Наташа Макаї Мудрох тиж поднєсли звити о прешлорочней роботи, док скупштини нє присуствовали представителє реґионалного одбору зоз Шиду.

Медзи двома двома кандидатами за предсидателя, Дюру Папуґу и проф. др Михайла Фейсу, присутни 17 члени вигласали Фейсу зоз резултатом 8 наспрам 9 гласи. За заменїка вибрани Владимир Бучко зоз Кули, а секретар Лїляна Костелник. Надпатраюци одбор составени зоз трох членох и творя го Владо Гаргаї, Любица Няради и Стеван Самочета.

До Управного одбору меновани єденац члени – зоз Руского Керестура Лїляна Костелник, Дюра Папуґа и Славко Пап, зоз Кули Владимир Бучко, зоз Коцура Славица Чельовски и др Михайло Фейса, з Вербасу Деян Загорянски, зоз Нового Саду Наташа Макї Мудрох и Иван Лїкар, а зоз Шиду Саня Тиркайло и Владо Джуня.

