Проф. др Михайло Фейса наступел на двох медзинародних конференцийох

КОЦУР – Проф. др Михайло Фейса прешлого тижня успишно наступел на двох онлайн конференцийох у двох дньох.

У Ростову на Дону 15. мая отримана Медзинародна науково-практична конференция о положеню националних меншинох у України. Учашнїки Конференциї були зоз восточних, централних и южних жемох Европи. Главни орґанизатор бул Центер за дружтвене и информацийне сотруднїцтво Европа, а модератор бул директор Центра Едуард Попов. Зоз Сербиї участвовал член Сербскей академиї наукох и уметносцох Зоран Милошевич и Михайло Фейса, кандидат за члена САНУ. Док перши бешедовал о положеню русийскей националней меншини у України, други бешедовал о запровадзованю Плана мирох о ришованю проблему Русинох-Українцох у Сербиї з нагоди 25-рочнїци його приношеня Плана.

У Марибору од 14. по 16. май отримана Медзинародна наукова конференция Виволованя славистики у 21. вику. На конференциї участвовали слависти зоз цалого швета, а о руским язику бешедовал лєм проф. др Михайло Фейса. Автор роботи спатрел сфери функционованя руского язики у АП Войводини. Тоти сфери, по проф. др Александрови Дуличенкови, уметнїцка литература, администрация, наука, власни културни институциї и орґанизациї, церква, театрални дружтва, радио, телевизия, топоґрафски надписи и други надписи и особна преписка.

Значне визначиц же, зоз шесцерих дискутантох у пополадньовей сесиї прешлей соботи, аж пецеро пошвецели увагу викладаню професора Фейси и виражели жаданє же би креирали заєднїцки медзинародни проєкти у блїзкей будучносци у вязи зоз националнима меншинами/заєднїцами Европи. Главни орґанизатор бул Универзитет у Марибору, а координатор Ґйоко Николовски спред Оддзелєня за славянски язики и литератури.

Орґанизаторе обидвох конференцийох наявели публикованє зборнїкох роботох по конєц 2021. року.

