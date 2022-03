Проф. др Фейса подаровал кнїжки до школскей и валалскей библиотеки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Проф. др Михайло Фейса, после госцованя на Прешовским универзитету на Институту за русински язик и културу, у рамикох черанки Еразмус проєкту, принєсол кнїжки на виходнярским руским язику з котрих часц подарована до школскей и валалскей библиотеки.

Коло трицец прикладнїки рижних насловох прияла библиотекарка у школи Невенка Пєщич, а подобне число уручене и библиотекарки валалскей библиотеки у будинку Замку Мариї Дорошки.

Слово о новших фахових виданьох вязани за руски язики и литературу вецей авторох з Прешовского институту.

