Проф. др Михайло Фейса приял делеґацию Русинох зоз Румуниї

НОВИ САД – На предклад предсидателя Културного товаришства Русинох зоз Румуниї пана Ґеорґия Фирцака, предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса прешлого тижня приял делеґацию Русинох зоз Румуниї у Новим Садзе. Делеґацию творели ґенерални секретар Културного товаришства Русинох зоз Румуниї Ґеорґий Фирцак, о. Василь Бойчук и секретарка Ана Мунд. По словох проф. др Михайла Фейси, стретнуце було винїмно сердечне и конструктивне.

Под час святочного полудзенку бешедоване углавним о Новим Садзе, як месце отримованя шлїдуюцого 17. Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) 2023. року. Одбор за науку Рускей матки будзе модлїц Деканат Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе же би ше науково-виглєдовацка часц Конґреса, односно реализованє седем медзинародних проєктох Комисиї за историю Конґреса и Одбора за науку Рускей матки отримала на Филозофским факултету, гварел др Фейса.

Слово о шлїдуюцих проєктох: фотомоноґрафия народного облєчива при РРЛ, визначни РРЛ зоз очми сучаснїкох, означованє 50-рочнїци Лектората за руски язик и 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику, преклад моноґрафиї Зоз хрибтом ґу гором проф. др Пола Роберта Маґочия зоз анґлийского язика на руски, зборнїк найфреквентнєйших народних шпиванкох РРЛ зоз вариянтами, Медицинаре РРЛ, Словнїк сучасней правней терминолоґиї. Госци з Румуниї виражели жаданє же би ше до програми Конґреса унєсла и нащива Петроварадинскей твердинї.

Понеже у делеґациї Русинох з Румуниї бул и грекокатолїцки священїк о. Василь Бойчук, а Русини у Румуниї 2023. року означую 100-рочнїцу Грекокатолїцкей церкви, вон замодлєл предсидателя Рускей матки же би ше особнє заложел на Управним одбору Рускей матки 8. априла же би ше треци дзень 17. Конґреса РРЛ отримал у Румуниї. У Румуниї би ше у рамикох 17. Конґреса могла отримац и пригодна Служба Божа, а консултовани и парох грекокатолїцкей церкви у Вершцу о. Михай Ґерґель. Директну вязу зоз о. Ґерґельом оможлївела шефица Оддзелєня за румунистику проф. др Ивана Иванич. На концу розгварки професор Фейса поволал о. Ґерґеля и колеґиню Иванич же би були госци Рускей матки на 17. Конґресу РРЛ.

На одходу дому предсидатель Културного товаришства Русинох зоз Румуниї п. Фирцак поволал предсидателя Рускей матки же би, вєдно зоз представительом Рускей матки у Шветовей ради РРЛ Дюром Папуґом, пришол на шлїдуюцу схадзку Шветовей ради у маю до Кринїци у Польскей, хторей домашнї будзе Здруженє Лемкох.

