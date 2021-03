КУЛА – Тих дньох у Кули на беґелю Дунай-Тиса-Дунай на загинутим лебеду после анализи потвердзена птича ґрипа.

У Кули на беґелю єст вельо лебедох у вецей ятох, вкупно коло 50, котри права атракция. Як дознава Рутенпрес, потераз зазначени и даскельо случаї загинуца од псох блукачох.

Птича ґрипа обераца, а трафя шицки файти птицох, шири ше прейґ єдзеня, води и места на котрих птици ноцую, односно дзе пребуваю.

