Публика була дванасти бавяч

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 17. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 13. марца, фодбалере Русина, на своїм терену, а пред числену публику, зазначели важну побиду над фодбалерами зоз Бачкого Ґрачцу, хтору звладали з резултатом 2:1 (1:0). Ґоли за Русин дали – Боян Бранкович, Филип Вуйович.

Цале змаганє фодбалере Русина ше максимално закладали за кажду лабду и за кажду акцию, на шицких часцох терена.

У першим полчасу, у 37. минути, Бранкович наруцену лабду, хтора високо падала по лївим боку, зоз волей бицом трафел лїви, долнї кут кадзи ше ґолман госцуюцих анї нє рушел.

У другим полчасу слика подобна як и у першим. Госци през цале змаганє нападали максимумално по 16 метери, дзе охрана вше добре и сиґурно реаґовала. Заш лєм, у 58. минути госци виведли добру акцию кед їх центерфор остал сам опрез Кронича, и зоз волей бицом „матиралˮ Русинового ґолмана. Свойо ґолґетерски схопносци, у 71. минути, указує Филип Вуйович, кед зоз 11 метерох лабду биє до лївого боку, док ше госцуюци ґолман нашол на правим боку.

Була то чежка, алє заслужена, побида на концу змаганя, после хторей вельочислена публика зоз длугим аплаузом випровадзела своїх фодбалерох до зоблєкалнї, а хтори тиж колективно, на исти способ, подзековали публики на їх потримовки.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Владан Вуйович, Андрей Малацко, Деян Павлович, Филип Вуйович, Боян Бранкович, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович, у резерви – Филип Тома, Неманя Кулич, Александар Зорич, Реля Ланчужанин, Деян Будински, Александар Тома.

Уж на нєдзелю, 20. марца, Русиновци буду мац єдно од двох, трох чежких госцованьох. Процивнїк им будзе Раднички 1918 зоз Раткова, цо будзе и дерби кола. Русин хвильково 4. зоз 34 бодами, Раднички 1918 и Жак дзеля 3. и 2. место зоз по 35 бодами, док без конкуренциї Братство 2019. зоз Приґревици, перши на таблїчки зоз 51 бодом.

