Традицийна екскурзия за школярох осмих класох зоз керестурскей школи, свойофайтова награда од Националного совиту же закончели основношколске образованє на руским язику, у маю у старим краю, дакедишнєй Горнїци.

Двацец штверо школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” були на екскурзиї у Словацкей. Школяре були змесцени у Требишове, а костиранє було орґанизоване у школи у Земплинскей Теплици, дакедишнїм Керестуре. Там их привитали директор школи и представитель локалней самоуправи, котри им у школи орґанизовали и друженє з домашнїма парняками.

Школяре потим нащивели и паломнїцке место Лютина при Прешове дзе дзеци були на Служби Божей. Там опатрели и сканзен, музей миниятурних древених церквох на отвореним, як и жридло при хторому ше случело чудесне указанє св. Миколая Зузани Фаркаш, 1851. року. Нащивели потим и городи Прешов и Кошице и їх найважнєйши знаменїтосци.

Школярох на тей екскурзиї провадзели оддзелєнски старшинове Лидия Пашо и Зденко Шомодї, а спред Националного совиту Руснацох, предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, и член Совиту Желько Ковач.

Екскурзию финансовал Национални совит, а змесценє и костиранє помогли родичи школярох.