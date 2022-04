ПУ Бамби розписал конкурс за упис

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколска установа Бамби зоз Кули розписала конкурс за упис дзецох до школского року 2022/23 за шицки свойо дзецински заградки, медзи котрима и до Цицибану. Упис можлїви лєм онлайн прейґ порталу е-управи, мож вибрац пополньованє формуларох на руским язику, а тиж и вибрац руски язик (русиньскɪй, предпоставяме же ше то одноши на руски/русински) як язик воспитно-образовней роботи. Тиж, и того року на упису понукнута и вариянта двоязичней роботи.

Пополньованю прияви на порталу е-управи у оддзелєню еВртич, по службеней длужносци, буду обезпечени шицки потребни документи зоз матичней кнїжки народзених и з централного реґистру обовязного социялного осиґураня.

Отворени упис за цалодньове пребуванє дзецох од 6 мешаци та по рушанє до школи, за полудньове пребуванє дзецох од 5 роки до возросту по рушанє до школи, и за полудньове пребуванє дзецох од 3 до 5 роки.

По законченю конкурса, лїстина приятих дзецох будзе обявена аж 30. юния, потим оставаю 8 днї за подношенє пригваркох, жалбох и увиду до документациї. Потим ше буду подписовац контракти о упису, дзе будзе обовязно приложиц лїкарске потвердзенє о вакцинованю, а хто нє подпише контракт по 1. септембер, будзе ше раховац же од истого одустал.

Конкурс отворени од 4. по 17. април, у случаю же родичи дзецка странски державянє, самохрани родитель, дзеци жертви насилства у фамелиї, дзеци зоз почежкосцами у розвою, дзеци зоз фамелийох котри хасную даєдну форму социялней защити, або дзецко, односно фамелия припада даєдней зоз чувствительних катеґорийох, докуметацию з котру ше доказує спомнуте потребне доставиц особнє на имейл bsuncica@gmail.com або особнє до шедзиска Бамбию у Кули на адресу Йосипа Крамера 19.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)