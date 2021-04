Пчоларе спозорюю – нє пирскайце овоц у квитнуцу!

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербасу тих дньох апеловало на польодїлцох же би нє пирскали овоц у квитнуцу. Пчоларе спозорюю же ше на тот способ спричинює двойнїста чкода, понеже доказане же пирсканє овоци у квитнуцу нє дава нїяки резултати, а на тот способ ше знїщую и пчоли котри главни опращковйоваче овоцох.

По сообщеню зоз вербаского Здруженя пчоларох, овоци котри опращковюю пчоли маю за 30 до 80 одсто векшу плодносц. При яблукох у тим случаю за 38 одсто векша плодносц, при ягодох за 55 одсто, при вишньох за 40 одсто, при шлївкох за 72 одсто, а при малинох аж за 80 одсто. Попри тим, Закон о средствох за защиту рошлїнох абсолутно забранює пирсканє рошлїнох у квитнуцу зоз средствами котри отровни за пчоли.

Польопривреднїк тераз постава одвичательни кед отрує пчоли зоз пирсканьом з отровнима средствами у квитнуцу и за тото муши плациц надополнєнє тоталней чкоди пчоларови и до 30.000 динари по кошнїци. Кара за третиранє зоз инсектицидами у квитнуцу за физични особи виноши од 35.000 по 50.000 динари, а за поднїмательох од 300.000 по 500.000 динари, а за правни особи пенєжна кара од 500.000 по 1.000.000 динари.

Як наглашене на концу сообщеня, праве ришенє анї нє каранє, анї надополнєнє чкоди, алє порозуменє польодїлцох и пчоларох.

