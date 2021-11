Любим кед єшень така красна и длуга як того року. Опиваю ме тоти пахи, жимни рана и вечари, а приємни днї. А най нє приповедам о фарбох природи коло нас… Нє сцем най текст випатра як состав зоз язика за штварту класу основней, алє – пооглядайце ше коло себе! Кра-со-та!

Так зме єдно вечара, мой и я, пошли прешпацирац ше. Як цо знаме повесц – направиц круг. Уж ше змеркло, а людзе почали на драгу виношиц канти, бо ютредзень мали одношиц шмеце. Валалска идила. Кус далєй зме видзели чловека котри уганя авто до двора и, як зме ше приблїжовали, чули зме колєска на канти и нєодлуга видзели його подобу у цмоти. Таман сом сцела крашнє поздравкац, кед єден мали, нервозни, збитлїви пес почал на мнє скакац и брехац… Так сом одскочела на бок, же сом облала од страху, а мой ме оддрилєл на други бок. Нє досц же сом була злєкнута, алє тераз сом остала и збунєта.

– Цо робиш, жено?

Одразу ше пред нами застановел вельки джип. Нє видзела сом хто вожел. Чула сом же цошка жубротал, алє то ме нє танґирало анї кус.

Перше сом ше пребачела чловекови и потолковала же сом нє його лала, алє його поґаного пса, а вец, чим зме ше дакус оддалєли, рафално почала на мойого꞉

–Добрем чловече, цо ши ме нє бранєл? Видзел ши як тот пшиско скочел на мнє?

–Од чого да сом це бранєл? Од того пшичка цо му треба лєм виняц батериї? Бранєл сом це, ище як. Нє видзела ши же ши лєм цо нє одскочела под авто?

Правда тота же сом од страху нє видзела тот джип, гоч є таки вельки. Видзела сом лєм того малого пса, котри у моїх очох бул дас три раз векши, як ше на мнє розбечнул. Моя реакция на цалу ситуацию направела нєзабудлїву памятку. А могло ше нє случиц нїч. Могли зме лєм прейсц коло нїх и склонїц ше од авта.

Алє, так то у живоце – дакеди ше злєкнєме од малих и нєважних стварох, а нє видзиме тото найважнєйше, од чого бизме ше у ствари требали бац. Добре мац дакого коло себе. Хто нас поцагнє на бок и зачува.

