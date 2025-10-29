Пшичок Шврча

Файта животинї: Пес (язавичар).
Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?
Мойому любимцови мено Шврча, а мено му дала моя мама.
Кельо ма роки?
Шврча ма шейсц мешаци.
Як вон випатра? Можеш го описац?
Чарни є, а под хвостом и на ногох ма дакус жовтого.
Цо твой любимец найволї робиц?
Шврча ше найволї гласкац и бавиц ше зо мну.
Зоз чим го кармиш?
Кармим го зоз остатком од полудзенку, лєбо з ґранулами.
Як ше ти зоз нїм бавиш?
Бавим ше зоз нїм так же му руцим лабдочку, а вон ми ю принєше.
Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїм?
Кед бул мали, после даскелїх дньох як пришол до нас, нєстал. Ми думали же пошол, а вон упаднул до пиньвици.
Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?
Препоручела бим шицким же би набавели такого любимца, бо им нїґда нє будзе допито.
Маш дома ище даяки животинї?
Нє мам вецей животинї, лєм Шврчу.