Заградка текстиТекстиЧАСОПИС ЗАГРАДКА

Пшичок Шврча

автор Яна Тимко, Коцур
автор Яна Тимко, Коцур 12 Опатрене

Файта животинї: Пес (язавичар).

Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?

Мойому любимцови мено Шврча, а мено му дала моя мама.

Кельо ма роки?

Шврча ма шейсц мешаци.

Як вон випатра? Можеш го описац?

Чарни є, а под хвостом и на ногох ма дакус жовтого.

Цо твой любимец найволї робиц?

Шврча ше найволї гласкац и бавиц ше зо мну.

Зоз чим го кармиш?

Кармим го зоз остатком од полудзенку, лєбо з ґранулами.

Як ше ти зоз нїм бавиш?

Бавим ше зоз нїм так же му руцим лабдочку, а вон ми ю принєше.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїм?

Кед бул мали, после даскелїх дньох як пришол до нас, нєстал. Ми думали же пошол, а вон упаднул до пиньвици.

Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Препоручела бим шицким же би набавели такого любимца, бо им нїґда нє будзе допито.

Маш дома ище даяки животинї?

Нє мам вецей животинї, лєм Шврчу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Роман Звонка Сабола представени новосадскей публики

У новей емисиї за младих на радию по...

На соботу у Новим Садзе будзе Комеморативни сход

Тирва конкурс за Митрово награди Општини Жабель

На пияток будзе преславени Кирбай