БАЧИНЦИ – Вчера, на Квитну нєдзелю, у церкви Святого апостола и євангелисти Луки, Службу Божу служел парох о. Дарко Рац.

На початку богослуженя о. Рац пошвецел багнїтки, а вирни тот символ однєсли до своїх обисцох.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)