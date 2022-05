Радосц и боль, и вибор

Задумайце тоту радосц кед вам ше народзи дзецко. Ище є векша кед сце наисце тото дзецко и чекали. А тераз зоз тей радосци пробуйце прейсц до абсолутного очаю прето же вам мале дзецко умарло. Знам же сом морбидно почала, алє останьце зо мну, до конца вам шицко повяжем. Шицко тото вам пишем у контексту абортусох, риґорозних законох хтори абортуси забранюю, даґдзе уж после шестого тижня ґравидносци.

Тих дньох у Горватскей була велька борба у случаю Мирели Чавайди, хтора у шестим мешацу дознала же єй нєнародзени син ма вельки тумор на мозґу и же нє будзе жиц длуго. Можебуц умре у плоднїци, можебуц пошвидко по родзеню. Закомпликовала ше приповедка, посилана є до Словениї на претаргнуце ґравидносци, протестовало ше процив абортусох, и за нїх, но, потим єй тота боляца одлука дошлєбодзена.

А шицким нам треба же би було боляце же єй „дошлєбодзене” же би претаргала ґравидносц зоз бебу хтора наисце барз хора. Хтора може умрец каждого моменту, тоту мацер то болї начудо, а попри тим муши зоз тим шицким жиц и бац ше од сепси. Най здогаднєм же Изабела у Польскей праве так и умарла. За собу зохабела свой живот, фамелию, пайташох, супруга и мале дзецко. Наглашуєм же зохабела свой живот.

Прецо ище забраньованє абртусох спорне – нє будзем тераз о феминистичних тезох же жени нє инкубатори, будзем лєм о очиглядних, медицинских. Кед беба хора (а маме апарати тераз хтори то наисце можу точно дияґностиковац) нєпретаргованє ґравидносци може привесц до мацеровей шмерци. Медзитим, даєдни закони иду так далєко же аж и кед жена ма спонтани абортус держава ю ма право обтужиц же вона нароком забила дзецко. Задумайце тот боль жени хтора дзецко нательо чекала, воно умарло и вец ю ище обвинюю за тото. А случую ше таки случаї дзе анї дохторе нє знаю цо ше стало.

Окрем же право жени на вибор елементарне людске право (розпитац би ше яки то правила у других вельких вирох – будзе и за то нагоди), забраньованє абортусох або їх риґорозне огранїчованє нє приведзе до їх зменшаня. Привдзе до векшей смертельносци женох, бо ше буду робиц илеґално, або ше нє буду робиц на час як у Изабеловим случаю. Будзе и вецей напущени дзеци.

Поента у тим же вибор муши буц ту, а абортуси як контрацепция мож лєгко зменшац. Знаце як? Псссст…. Зоз сексуалну едукацию. Перше одмалючка зоз дзецми дома. Потим у школи як предмет од першей класи. Сексуална едукация нє лєм же приведзе до того же би и жени и хлопи до сексуалного живота ступали порихтани, едуковани, знаюци цо робя и яки з того пошлїдки. Даєдни фаховци у зопераню педофилиї твердза же праве тота сексуална едукация може зменшац сексуални нападаня, прето же ше злодїйци збуня/злєкню кед им дзецко наисце менує свой полни орґан.

Лєм, и я мушим повториц анатомию. Знам же ми мац дзешка купела кнїжку „Секс за початнїкох”…

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)