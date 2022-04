РВК꞉ Прелимирани резултати буду обявени нєшка на 20 годзин

БЕОҐРАД – После порядней конференциї за медиї на 19 годзин, предсидатель Републичней виберанковей комисиї (РВК) Владимир Димитриєвич сообщел же ше прелиминарни резултати вчера отриманих виберанкох сообщи явносци на конференциї за новинарох нєшка на 20 годзин.

Як виявел, по достатих податкох до 18 годзин у Републики Сербиї гласали 50,82 одсто вибераче, а по сообщеню Покраїнскей виберанковей комисиї, вчера до 20 годзин у покраїни гласали 60 одсто вибераче, алє дзепоєдни виберацки места предлужели з роботу прето же ше у тей хвильки чекало у шоре на гласанє.

Прелиминарни резултати почали обявйовац Припатрацка мисия Црта и Центер за шлєбодни медиї и демократию (ЦеСИД), а од позно вечар на сайту РВК мож наживо провадзиц обробени податки зоз гласацких местох.

Звит о резултатох виберанкох РВК ма поднєсц найдалєй 96 годзини од завераня виберацких местох.

