Ревакциновани 10.654 особи

ШИД – У општини Шид з вчерайшим дньом першу дозу вакцини процив вируса корона достали 12.140 особи, а 10.654 особи достали и другу дозу вакцини, сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш.

Вчера по розпорядку були 64 особи за ревакцинованє зоз Синофармову вакцину и 42 особи зоз Файзерову вакцину, а тиж були шлєбодни и 51 доза за Синофармову вакцину и 126 дози з Файзерову вакцину за особи хтори ше жадаю вакциновац без приявйованя.

Хвильково епидемиолоґийни стан барз вигодни бо, як додава др Куреш, остатнї днї нє призначени нови особи позитивни на вирус корона, а активни лєм пейц случаї.

