ШИД – По словох директора Дома здравя др Крсти Куреша, заключно з пондзелком, першу дозу вакцини на подручу општини Шид одстали 12.514 особи, а другу дозу односно ревакцину 11.435 особи.

Вакцинованє у Доме здравя ше и надалєй запровадзує по плану приявйованя гражданох, алє и на шлєбодно, односно зоз приходом на вакцинованє без заказованя.

Як за Рутенпрес гварел др Куреш, хвильково на подручу општини єст лєм три активни случаї вируса корона.

