ШИД – По податкох од вчера, у општини Шид першу дозу вакцини достали 10.584 особи, а другу дозу односно ревакцину достали 7.392 особи, виявел директор Дома здравя Шид др Крсто Куреш.

Вон тиж додал же вчера ревакцину зоз синофармову вакцину достали 36 особи, а зоз файзер-бионтекову 24 особи, першу дозу файзер-бионтековей вакцини достали 30, а синофармову ище 28 особи.

Др Куреш виявел же на подручу општини Шид хвильково єст 26 активни случаї вируса корона.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)