ШИД – Спрам податкох директора Дома здравя у Шидзе др Крсти Куреша, по нєшкайши дзень, з першу дозу вакцини вакциновани 11.216 особи, а зоз другу дозу 8.146 особи.

Др Куреш додава же ше вакцинованє и ревакцинованє запровадзує по плану односно приявйованю прейґ еУправи, алє и без приявйованя зоз приходом до Дому здравя.

По його словох, хвильково на подручу општини Шид реґистровани 20 особи позитивни на вирус корона.

