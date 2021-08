Ревиялни вечар – ретроспектива 60 Червених ружох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Ревиялним вечаром – ретроспективу 60 Червених ружох, вчера у Велькей сали Дома култури означена 60. рочнїца нашого найстаршого Фестивалу култури и закончена тогорочна ювилейна Червена ружа 2021.

Фестивал привитала присутна министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич, а присутна була и єй секретар Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох и його Вивершного одбору Борислав Сакач и Желько Ковач и директорка Школи Петро Кузмяк Наталия Будински.

У програми ше здогадло на 12 ружово шпиванки у народним духу, од вецей авторох, починаюци од снователя Ружи Якима Сивча. Виведли их нашо млади шпиваче хтори за собу уж маю числени наступи, а велї з нїх праве на Ружи достали награди за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас. Наступели дует Марина Роман и Кристина Афич, Александар Планкош, Мирослав Малацко, Марко Буила, Виктор Хрин, Дарина Михняк, Павле Венчельовски, Валентина Салаґ, Катарина Кочиш, Борис Маґоч и Александра Русковски.

Шпивачох провадзел Вельки народни оркестер Дому култури Руски Керестур под руководзеньом Мирка Преґуна. Оркестер на концу тиж виведол даскельо шпиванки, а Фестивал започал и закончел зоз нєурядову гимну Фестивалу Ружи, червени ружи.

Док були виводзени шпиванки, на видео биму на бини ше зменьовали 222 фотоґрафиї у фото-ретроспективи зоз шицких прешлих 60 Фестивалох, хтори пририхтал наш познати фотоґраф и новинар Любомир Дудаш Инґе. Менша часц тє. 120 од тих фотоґрафийох, зложена и до окремней вистави хтору през остатнї два фестивалски вечари мож було опатриц у голу Дому култури.

Руководителька ретроспективного вечара була Андреа Надь хтора вєдно зоз Андрейом Оросом водзела и конферансу хтору зложела Мая Зазуляк Гарди.

И остатнього фестивалского вечара у дворе Школи Петро Кузмяк за шицких учашнїкох и публику орґанизоване дружтвованє з музику.

Тогорочни Фестивал орґанизовал Дома култури Руски Керестур, а финансийно го потримали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

