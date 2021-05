Резултати Конкурсу Завода за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох на своєй 28. схадзки хтора отримана штварток, 20. мая, розподзелєл финансийну потримовку по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметности рускей заєднїци у Републики Сербиї, чий буджет милион динари.

УО Заводу за културу одлуку о розподзельованю конкурсного буджета принєсол на основи Звиту и предкладу ранґ лїстини трочленей фаховей Комисиї хтора препатрела проєкти. На Конкурс сцигла 21 апликация од вкупно 14 подношительох.

У часци Конкурсу за очуванє нєматериялного скарбу за цо Завод опредзелєл 700 тисячи, сцигли 12, а финансийну потримовку достали 8 проєкти. РКУД „Г. Костельник” зоз Кули за пестованє жридлового шпиваня достал 68 тисячи динари, Дружтво Руснацох Суботици за ревию народного облєчива 80 тисячи, а вербаске КПД ,,Карпати” за пририхтованє тамбуркового оркестра и шпивацкей секциї 92,5 тисячи динари. По 126 тисячи динари достали РКЦ за очуванє култури и традициї Руснацох у Новим Садзе и дюрдьовски КУД ,,Тарас Шевченко” за роботу секцийох у 2021. року. За исту намену шидски КПД ,,Дюра Киш” достал 120 тисячи. НАР за проєкт пошвецени малярови Арсенийови Теодоровичови достал 43,5 тисячи динари, кельо додзелєне и ораховскому КУД ,,Петро Кузмяк” за пририхтованє тамбуркового оркестра.

Кед слово о сучасней творчосци, за хтору Завод опредзелєл 300 тисячи динари, конкуровали дзевец проєкти, а УО Заводу на предлог Комисиї финансийну потримовку додзелєл шейсцом апликантом. Pact Ruthenorum за Процесуалну ґалерию младих достанє 68 тисячи, КУД „Жатва” 66 тисячи за младежски документарни филм, а РКЦ 64 тисячи за представу „Скорей як когут закукурика”. Дружтво Руснацох Сримскей Митровици за розробок проєкту о Ирени Колєсар достало 52 тисячи, а КПД ,,Дюра Киш” за сценски прикази руских представох и КПД ДОК за „Коцурску чутку 2021” по 25 тисячи динари.

