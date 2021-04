Резултат виєдначени

ЧУРОҐ/ДЮРДЬОВ – Першенствене змаганє 24. кола одбавене у Чуроґу на котрим ше стретли ФК „Гайдук” (Чуроґ) и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова. Два подєднак добри екипи так и закончели тото змаганє, зоз виєдначеним резултатом 2:2 (1:1).

За екипу Бачкей ґоли посцигли Милан Роґич у 30. минути и Тодор Тривунович у 76. минути.

Орґанизаторе гваря же змаганє прешло у найлєпшим шоре, шицки опомнуца дати з причину, ґоли посцигнути на фер и коректни способ. У 90. минути бавя Бачкей Ратко Чирин як остатнї бавяч одбрани, направел безобзирни старт, а то була причина же би бул виключени зоз бависка.

После того змаганя ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова ше находзи на 8. месце на таблїчки и хвильково ма 35 боди. Шлїдуюцого викенду Бачка будзе домашня екипи ФК „Єдинство”, а змаганє почнє на 17 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)