Реконструкция двора Школи „Петро Кузмяк ”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох почала реконструкция двора Основней и штреднєй школи зоз Домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, цо була и причина же би предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, вєдно зоз директорку тей Установи, Наталию Будински, обишол роботи.

Хвильково ше окончую роботи хтори подрозумюю подполну реконструкцию двора, та за тоту наменку видвоєне 11 милиони динари, од хторих локална самоуправа опредзелєла 7 милиони, а Покраїнска влада 4 милиони динари.

Роботи буду закончени по початок школского року.

(Опатрене 71 раз, нєшка 71)