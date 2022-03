БАЧИНЦИ – У Бачинцох реконструована драга на розкрижю улїцох Вука Караджича и Змай Йови Йоивановича.

Як з тей нагоди гварел Дьордє Стевич, предсидатель Совиту МЗ, тота значна инфраструктурна робота зробена дзекуюци локалней самоуправи у Шидзе.

