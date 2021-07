ШИД – Як сообщела локална самоуправа, наютре почнє оправянє асфалту у улїци Дюри Киша у часци дзе ше крижа з улїцу Фрушкогорску и по улїци Цара Лазара.

Транспорт, як наведзене, будзе дочасово прервани од 8 по 18 годзин, а транспорт будзе преунапрямени до улїцох Змай Йовова, Дюри Киша (сиверна и южна часц) и улїцох Йована Дучичла и Вука Караджича.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)