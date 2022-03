Рекреация зоз музику и друженьом

О рекреациї женох у Руским Керестуре писали зме у єдним од прешлих числох „Руского слова”, кед зме спомли „фитнес ходзенє” як єдну файту рекреациї хторе подрозумює вецей файти ходзеня у провадзеню зоз вежбами благого интензитету. Но, попри спомнутого „фитнес ходзеня”, у керестурскей Спортскей гали єст ище два ґрупи женох, старших ґенерацийох, хтори тримаю до свойого здравя и физичней кондициї, а хтори предводзи Лїляна Еделински з Руского Керестура.

Жени подзелєни по старосци, та так єст ґрупа у хторей жени старши од 40 рокох и ґрупа у хторей жени старши од 60 рокох, а шицко под паролу „Пол годзини за здравє”.

ВЕЖБИ ПРИСПОДОБЕНИ РОКОМ

Вежбанє ше отримує три раз до тижня, пондзелок и стреду од 18 по 19 годзин, а пияток од 17 по 18 годзин, у тирваню од 60 минути, у ґрупох зоз коло 15 женами. Програм вежбаня присподобени старшим особом, без огляду на їх физичну кондицию и здравствени стан, а гранїци по рокох нєт, та ше приключиц можу шицки. Роби ше углавним вежби рушаня и розцагованя, провадзени зоз динамичну музику ’60-их, ‘70-их, и ‘80-их рокох, а од реквизитох жени хасную кулї и ґуми.

Орґанизована рекреация за жени порушана у октобре прешлого року, а початком того року, вежбац ше уключела и Славка Варґова, хтора зоз цалим концептом рекреациї – презадовольна.

– На вежби сом почала ходзиц у януару, и после даскельо дньох почувствовала сом як да сом ше „одкочела”. Яґод же ми рухи постали лєгчейши. Єст вельо предносци ходзиц на таку файту рекреациї, лєм з початку треба мац вельку дзеку. Треба лєм почац и вец шицко лєгчейше пойдзе. Вежби нам барз помагаю у здравю, роби ше вельо зоз руками, ногами, нацагуєме похребцину, шицко робиме помали, каждому як одвитує. Кед Лїля дакеди пошвидша темпо, ми єй повеме –„Лїльо, помалши!” так же шицко робиме през пораду – толкує Славка.

Же би ше дахто уключел вежбац нє нєобходне же би мал кондицию або даяке искуство у вежбаню, понеже програми нє маю ступень чежини як поведзме початни, штреднї и напредни. Кажда нова жена ше може такой приключиц, а єй вежби, у одношеню на тих хтори тренираю уж длугши час, ше буду розликовац лєм у числу повторйованьох и швидкосци хтори себе сама одредзи.

ХТО КЕЛЬО МОЖЕ – НЄ ОДУСТАВАЦ

– Лїля нам вше гутори же най вежба хто кельо може. Нїхто од нас нє стої и нє припатраме ше єдна на другу, або же ше поровнуєме хто може вецей, алє єдна другу мотивуєме. Єст нас рижни ґенерациї. У нашей ґрупи жени маю од 60 та по коло 75 роки. И тоти найстарши робя кельо можу. Но, жени з валалу ше часто обаваю, ганьбя ше присц, алє я им вше совитуєм най приду, най голєм попробую. Кед им будзе одвитовац можу предлужиц ходзиц, а и одустац мож вше. Знам лєм же ше з початку тренинґи отримовало лєм два раз тижньово, а вец кед жени почувствовали кельо им тото ґрупне вежбанє помага, вец Лїлї предложели най будзе три раз до тижня – приповеда Славка и додава же нє лєм саме вежбанє ма свойо бенефити, алє и друженє, бешеда, препровадзованє часу вєдно, цо женом окреме значи през жиму кед по обисцу нєт роботи и кед ше велї чувствую покус и осамено.

– Подобни физични активносци були и скорей орґанизовани у Каритасу, лєм якош нє було нїкого же би нас потримал и же би нам дал дзеки най то потирва. Значи нам вельо и тото же ше видземе подружиц, наприповедац, окреме през жиму кед ше шицки менєй рушаме и дружиме – заключує Славка.

Отримованє рекреативного вежбаня за старши жени ше предлужи и наяр, а павзу ше найвироятнєйше направи на лєто, кед векшина рекреативкох, физичну активносц у Спортскей гали заменї зоз „активносцами” цо характеристични за валал.

