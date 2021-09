БАЧИНЦИ – Сала хтора ше находзи у Доме култури реновирана и то єдна з активносцох хтори плановала Месна заєднїца.

За реновиранє сали ше остарала Месна заєднїца Бачинци з помоцу локалней самоуправи.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)