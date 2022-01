Републични референдум потвердзени и у вербаскей општини

ВЕРБАС – И на териториї вербаскей општини ше внєдзелю, 16. януара, гражданє вияшньовали на републичним референдуму о пременки Уставу у часци котра ше одноши на правосудство.

У општини Вербас право гласа мали вкупно 34.049 особи, а гласало ше у шицких населєних местох – Вербас, Коцур, Савине Село, Равне Село, Змаєво и Бачке Добре Польо. Гласанє ше одвивало на 36 виберацких местох, од чого 19 виберацки места у городу Вербасу.

На виберанкох у цалей општини Вербас гласали 12.439 особи, цо 36,5 одсто од уписаних до виберацкого списку. Позитивно ше вияшнєли, односно за референдум гласали 7.444 особи, цо 59,8 одсто, а неґативно, односно процив були 4.847 особи, цо 39 одсто. Нєважаци лїстки було 141, цо 1,1 одсто од вкупного числа особох котри гласали.

