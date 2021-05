ШИД – Заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич вчера у Палати Сербия подписал контракт з министерку за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Дарию Кисич Тепавчевич о трансферох за обласц социялней защити.

Општин Шид достала 4.092.658 динари, а контракт Томичови придала министерка Тепавчевич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)