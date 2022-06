Реґата „Води Войводиниˮ всоботу сцигла и до Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародна реґата „Води Войводиниˮ, 12. по шоре, по войводянских рикох и беґельох до Руского Керестура сцигла всоботу, 25. юния, кед у интересантней програми домашнїх реґаташе уживали єден дзень, а потим плївбу предлужели до Сербского Милетичу – Зомбора – Бездану – Апатина Боґоєва – Бачкей Паланки.

Реґаташе по приходу до Керестура мали орґанизовани полудзенок у ресторану „Лонґовˮ, а потим мали нагоду пробовац специялитети домашнєй кухнї, як и купиц сувенири и рижни ручни виробки хтори пририхтали членїци Здруженя женох „Байкаˮ. После полудзенку за госцох було орґанизоване туристичне обиходзенє Керестура, односно Замку, етнолоґийней вистави, Катедрали и Водици, док у вечарших годзинох члени Здруженя гражданох „Пакт Рутенорумˮ реґаташом пририхтали филмски вечар.

Зоз плївбу реґаташе означели и Дзень Дунаю, 29. юний, а тогорочна тема реґати еколоґийней природи под назву „Числа вода, чиста любовˮ. Окрем еколоґийней акциї,

у хторей, у сотруднїцстве зоз шицкима локалнима самоуправами хтори обиходза, реґаташе буду видвойовац одрутки за рециклованє, реґата ма и гуманитарни карактер, та од средствох хтори назбераю од рециклованя и од власних средствох, купя терапеутски трицикл за двойо дзеци з Нового Саду.

