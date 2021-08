КУЛА – Локална самоуправа Општини Кула тих дньох розписала и Конкурс за витворенє права на реґресованє драгових трошкох штредньошколцом, як и пребуванє у школярских домох.

Општина драгово трошки реґресує часточно, лєбо у цалосци, а право на тото маю школяре зависно од катеґориї до хторей припадаю. Право на реґресованє трошкох драги маю школяре котри маю пребуванє на териториї општини Кула, а кажди дзень, лєбо лєм за викенд путую до школох до местох у општинох АП Войводини и городу Беоґраду.

На реґресованє трошкох у цалосци, або за змесценє у интернату маю право дзеци чийо родичи примаю пенєжну социялну помоц, дзеци самохраних родичох дзе єден родитель покойни, зоз ромских фамелийох, як и треце и кажде шлїдуюце дзецко по шоре родзеня.

Подробнєйши информациї о Конкурсу и о документациї котра потребна мож найсц на сайту општини www.kula.rs. Документацию за витворенє начишлєних правох треба придац найпознєйше по 6. септембер, на шалтеру Услужного центру Општини Кула. Школяре хтори путую до штирох штреднїх школох у кулскей општини нє муша подношиц документацию за право реґресованя путованя, алє то за нїх пороби школа.

