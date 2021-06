Реґресованє ужини 100 одсто

КУЛА – З нагоди 1. юния, Медзинародного дня дзецка, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, принєсол Ришенє зоз хторим ше реґресую трошки ужини школяром основней школи у полней суми, тє. 100 одсто.

Тото право годни витвориц даскельо катеґориї дзецох, а то тоти цо з окремнима потребами без огляду на материялне положенє їх фамелиї, школяре чия фамелия прима социялну помоц, з потвердзеньом Центру, потим школяре самохраних родичох зоз кресценим писмом, школяре без родительского стараня з потвердзеньом Центра за социялну роботу, дзеци зоз ромских фамелийох, и школяре хтори треце и кажде шлїдуюце дзецко по шоре родзеня у своєй фамелиї.

Предсидатель Милянич ище визначел же ше з вименку Одлуки о потримовки фамелийом з дзецми, обезпечи безплатни школски прибор школяром першей класи, на териториї општини Кула.

