Рибалов Еделински достал субвенциї за реконструкцию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рибалов Еделински єден спомедзи пецерих од осмерих котри достали субвенциї за реконструкцию иснуюцих рибаловох зоз Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, по резултатох конкурсу котри обявени концом мая.

Як дознаваме од власнїка комплексу рибаловох Мирка Еделинския, зоз спомнутим проєктом плановане окончиц реконструкцию рибалова Еделински 1, точнєйше озеро котре ше находзи у хотаре на виходзе зоз улїци Орос Ґабра, а поверхносц му 5 гектари.

Понеже рибалов ище вше у активней продукциї, роботи найвироятнєйше буду окончени до половки идуцого рока, а облапя цалосну реконструкцию околного ярку и озера.

Покраїна субвенционує шицких пецерих котри задоволєли критериюми конкурса и котри витворели минималне число бодох, углавним субвенциї виноша коло 60 одсто, а остаток остава на власнїкох рибаловох же би участвовали зоз власнима средствами. Но, значне повесц, и же до прилаплївих трошкох нє уходза шицки трошки, та у конкретних случайох шицки субвенциї виноша и менєй.

Еделински по числу бодох бул на остатнїм пияттим месце, перши на лїстини бул рибалов Капитенски рит зоз Канїжи, потим Баракуда безпечносц зоз Сечню, Рибалов Двор зоз Житишта и штварти Жеравица зоз Пландишта.

