Рибаре ушорююю беґель

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Коляк” успишно реализує Еко проєкт по котрим достали 200 тисячи динари зоз општинскей каси локалней самоуправи Кула. Тих дньох окончую роботи на пораєню беґеля, рибарских местох, и пририхтую базен за наиходзацу роботну акцию чисценя, а шицко.

Активни члени Коляку прешлого тижня розпочали роботи у рамикох спомнутого проєкту, за початок пияток окончели пририхтуюци роботи на базену и коло базену. Випущели воду зоз базену и поменяли шицки ардзави и дотирвали циви у базену. Попри тим, на место столох и лавкох котри уж вецейраз були на мети вандалох, тераз ше планує поставянє цалком нових седем комплетох столох и лавкох. Столи и лавки буду мац металну конструкцию, та ше рибаре наздаваю же буду тирвац значно длужей.

Финални роботи коло поставяня столох и фарбенє цивох и базену плановани за 18. юний кед будзе орґанизована и добродзечна акция чисценя базену.

Надалєй, рибаре зоз Коляку тиж у рамикох спомнутого проєкту, а з нагоди Шветового дня защити животного штредку, пририхтали и порозчисцовали рибарски места на Малим беґелю Дунай-Тиса-Дунай од базену та по улїв до беґелю ДТД, односно медзи Керестурцами познате Широке. Тиж на тей траси, рибаре на власним и на даскельо приватних чамцох позберали шицке шмеце котре плївало, або було позадзиване на окраїскох у гущави.

