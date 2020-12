ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – Пред шветами велї Дюрдьовчанє, як и шицки други, купую рибу. Найчастейше ю предаваю накупци на пияцу, стреду и соботу, а у центру валала скоро кажди дзень.

Живу рибу, и то вецей файти, зоз базену мож купиц у Жаблю у рибарнїци „Риботрейд” доо Жабель. Найчастейше ше купує потьку, харчу, лєбо шуля, амура и други файти.

Потьку на пияцу и центре валала мож купиц за 300 динари по кили, а зоз базену у рибарнїци у Жаблю за 350 динари.

