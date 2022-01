Рижнородна програма за дочек Нового року у орґанизациї КПД ДОК у Коцуре

КОЦУР – Културно просвитне дружтво ДОК штварток, 13. януара, орґанизовало дочек Нового року по юлиянским календаре у Коцуре. Пре очкодованє часци повали у Доме култури застановени шицки активносци чийо отримованє плановане у тих просторийох, та програма дочеку отримана у просторийох Огньогасного дому Коцур и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох.

Програма почала у Огньогасним доме зоз Новорочну томболу гуманитарного характеру. По словох предсидателя КПД ДОК проф. др Михайла Фейси, було коло 120 дародавательох за томболу, а назберани средства у виносу од 16.230 динари буду унапрямени за помоц у лїченю хлапца Панайотов Йована.

Вицагованє томболох-лїсткох у приємней атмосфери провадзели коло 40 присутни нащивителє. За новорочни поґачики и кифлочки, медзи хторима були и поґачики зоз металнима динарами чийо находзенє наявює щесце у 2022. року, постарали ше Коцана Колєсар, Мария Дудаш-Фейса, Мария Хромиш и Мария Сакач Фейса зоз Активу женох КУД „Жатва”, а ошвиженє обезпечела Месна заєднїца Коцур. За вицагованє и уручованє наградох постарали ше Мартина Уйфалуши, Марияна Фараґо и проф. др Михайло Фейса. Процивпандемийни мири випочитовани зоз дезинфекцию рукох и мераньом тїлесней температури на уходзе до просторийох Огньогасного дому.

У рамикох вицагованя томболох окончена и кратка промоция мурового календару Културно-просвитного дружтва ДОК, котри обдумали предсидатель др Фейса и Михайло Пашо зоз Руского Керестура. Публикованє календара помогла Туристична орґанизация Општини Вербас.

После томболи отримана порядна Рочна скупштина Културно-просвитного дружтва ДОК, котрей присуствовали секретарка Зинаида Будински и членїца Управного одбору Наташа Перкович зоз Нового Саду. Други членїци/члени зоз Коцура и Вербасу. У звиту о активносцох у 2021. року окреме визначене пререґистрованє шедзиска ДОК-а зоз Коцура до Нового Саду, орґанизованє вистави скулптурох Новака Йововича у Дому войска у Новим Садзе, доприношенє членох Дружтва на Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Кринїци у Польскей пре хторе Сербия/Войводина будзе домашня шлїдуюцому Конґресу РРЛ 2023. року и орґанизованє 11. Медзинародного фестивалу Коцурска чутка 2021. Финансийни средства достати по проєктох Коцурска чутка (Завод за културу войводянских Руснацох – 25.000 динари) и Коцурска чуточка (Национални совит рускей националней меншини – 20.000 динари) и прейґ донациї Бензинскей пумпи Тутнєвич (10.000 динари). Бешедоване и о планох и активносцох котри КПД ДОК планує витвориц у 2022. року.

По словох др Фейси, концом прешлого року КПД ДОК отворел сайт (www.kpddokns.org), алє го ище нє закончел. Планує ше же би по половку 2022. рока бул формовани у цалосци. Найважнєйша активносц хтора будзе поряднє провадзена на сайту то попис жительства, друга активносц вязана за виберанки Нацоналного совиту рускей националней меншини, а треца активносц ше одноши на видавательство котре будзе насампредз диґиталне, визначел др Фейса.

Новорочни коктел отримани у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, у друженю дочекани Нови рок зоз огньометом за котри ше постарал Владимир Маґоч.

