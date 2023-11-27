РИК преглашел тринац, ПИК дзевец виберанково лїстини

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Термин за придаванє виберанкових лїстинох за участвованє на парламентарних, покраїнских и локалних виберанкох, хтори буду 17. децембра, вицекол внєдзелю 26. новембра на пол ноци. По 1. децембер виберанково комисиї треба же би утвердзели збирни виберанково лїстини.

Републична виберанкова комисия (РИК) преглашела до тераз 13, а Покраїнска виберанкова комисия (ПИК) 9 лїстини.

За парламентарни виберанки преглашени шлїдуюци лїстини:

1. Александар Вучич – Сербия нє шме стануц,

2. Ивица Дачич – премиєр Сербиї,

3. Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка

4. коалиция „Милица Дюрдєвич Стаменковски – Бошко Обрадович – Националне зберанє – Державотворна моц – Сербска странка Завитнїки – Сербски рух Двери

5. Др Милош Йованович – Надїя за Сербию – Сербска коалиция Надїя,

6. Союз войводянских Мадярох – за нашого предсидателя, за нашу заєднїцу, за будучносц

7. Сербия процив насилства – Мирослав Мики Алексич – Мариника Тепич

8. Усаме Зукорлич – Зєдинєни за правду – Странка правди и помиреня – Бошняци Санджаку, Томислав Жиґманов – Демократски союз Горватох у Войводини

9. СДА Санджаку – Др Сулейман Уґлянин

10. Вєдно за будучносц и розвой – Коалиция за мир и толеранцию

11. Народна странка – сиґурни вибор. Озбильни людзе – Вук Єремич, др Санда Рашкович Ивич, Синиша Ковачевич, Владимир Ґаїч, Марина Липовац Танаскович

12. Добре рано Сербийо – Саша Радулович (Досц було – СБ) – Борис Тадич (Социялдемократска странка – СДС) – Ана Пеїч (Одняти беби).

13. Политична борба Албанцох ше предлужує – Шаип Камбери.

Вибера ше 250 посланїкох хторим мандат будзе тирвац штири роки.

РИК ше вияшнєл же гласацки лїстки на парламентарних виберанкох буду блядо кайсовей фарби, а контролни лїстки буду блядо белавей фарби.

Покраїнска виберанкова комисия (ПИК) преглашела 9 виберанково лїстини:

1. Александар Вучич – Войводина нє шме стануц,

2. Ивица Дачич – премиєр Сербиї,

3. Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка

4. Русийска странка – Серби и Руси браца занавше

5. Др Милош Йованович – Надїя за Сербию – Надїя за Войводину,

6. Союз войводянских Мадярох – за нашого предсидателя, за нашу заєднїцу, за будучносц

7. Сербия процив насилства – Мариника Тепич – Михаило Бркич

8. Томислав Жиґманов – Зєдинєни за правду – ДСХВ – СПП

9. Чедомир Йованович – Войводина муши иншак

Скупштина Автономней покраїни Войводини ма 120 посланїкох и мандат им тирва штири роки.

Окрем беоґрадских, локални виберанки позарядово буду отримани и у 66 городох и општинох у Сербиї.

ПИК одлучела же на покраїнских виберанкох гласацки лїстки буду шивей фарби, а контролни лїстки буду резедо фарби.