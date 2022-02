РКЦ на манифестациї „КУД-и у городзе”

НОВИ САД – Виводзацка уметносц народних танцох у форми нєсподзиваного наступу (flash mob) будзе указана на пияток и соботу 4. и 5. фебруара на вецей явних локацийох у Новим Садзе зоз початком на 18 годзин.

Манифестация КУД-и у городзе часц проєкту Ноц КУД-ох, хтори ше реализує у рамикох програмского лука Селїдби, хтори часц програми Нови Сад 2022. На вецей явних локацийох у Новим Садзе (TЦ Променада, ТЦ БИҐ, ТЦ Меркатор, ТЦ Меркур, СПЕНС) представнїки фолклорних дружтвох буду танцовац народни кола и танци.

Фолклорна секция ветеранох зоз Руского културного центра Нови Сад, тиж участвує на тей манифестациї на пияток 4. фебруара на 18 и на 19 годзин у Тарґовинским центру БИҐ на платоу у прижемю, а на истей локациї и у истих терминох буду танцовац и на соботу 5. фебруара.

Oрґанизатор манифестациї АКУДУНС „Соня Маринкович”, єдно з найпознатших новосадских културно-уметнїцких дружтвох, а наступя вецей КУД зоз Нового Саду и Зони 021, з цильом же би ше шицки гражданє вєдно прешейтали през нашлїдство и припатрали на селїдби през традицийни фолклорни, танєчни и музични вирази розличних народох хтори жию на тим просторе.

