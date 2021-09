РКЦ на Пиятим стретнуцу ветеранох фолклору у Зворнику

ЗВОРНИК/НОВИ САД – Всоботу, 11. септембра, ветеранє Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду участвовали на Пиятим медзинародним стретнуцу фолклорних ансамблох ветеранох „Будз щешлїви – танцуй фолклор” у Зворнику, на хторим участвовали културно-уметнїцки дружтва зоз Сербиї и Републики Сербскей.

Ветеранє РКЦ одтанцовали хореоґрафию „Руски танци”, хореоґрафа Миломира Шайтоша, а наступ бул попровадзени зоз моцним аплаузом и обачлївим одушевийом публики.

Госцох ше привитало у Основней школи „Святи Сава”, а програма отримана у Рекреативно-спортским центру у Зворнику, дзе ше у танцу и шпиванки, єдни за другима, зменьовали ветеранє у народним облєчиве зоз свойого краю.

На тогорочним стретнуцу любительох народного танцу и шпиванку наступели дзевец културно-уметнїцки дружтва и вецей як 200 фолклораше зоз реґиону, а пре актуалну ситуацию зоз епидемию велї Дружтва ше одволали на поволанку, алє участвовали делеґацийно.

Учашнїки мали и нагоду прейсц ше по городзе, обисц историйни памятнїки у Зворнику, як и „Поджемни город Карадьордьовичох” у Малим Зворнику.

Стретнуце отримане под покровительством городу Зворник, а у орґанизациї Сербского просвитного и културного дружтва „Просвєта”.

После концерту шицки фолклораше ше вєдно предлужели дружиц у Святочним салону „Royal” у месце Табанци (Република Сербска), насампредз зоз приємнима домашнїма зоз хторима и почерали пригодни дарунки.

