РКЦ на Стретнуцу ветеранох фолклору у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра зоз Нового Саду всоботу, 19. марца, участвовала на 24. Стретнуцох ветеранох фолклору Сербиї Споменар у Житишту.

На манифестациї, хтора ма ревиялни характер, ветеранє зоз РКЦ наступели зоз танцом Раковецки кручени, док их на гармоники провадзел Давор Сабо, а за свой наступ окрем потримовки публики з моцним аплаузом достали и подзекованє од орґанизатора.

После двох рокох павзи, пре актуалну ситуацию, того року реализация того традицийного стретнуца ветеранох фолклору ше одвива два соботи 19. и 26. марца. Першей соботи програма почала на 19.30 годзин у Доме култури у Житишту и окрем ветеранох РКЦ ище участвовали КУД Милан Мича Сучевич Житиште, КУД Пионир Зренянин, КУД СМ-Чиґра Опово, КУД Фолклорика Нови Сад, АДЗНМ Ґусле Кикинда, ОШ Васа Живкович Панчево и АКУД Соня Маринкович Нови Сад.

Фестивал хтори ма циль чуванє традициї и културного нашлїдства зоз шпиванку и танцом орґанизує Културно-просвитна заєднїца Житиште и Туристична орґанизация општини Житиште.

