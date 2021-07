РКЦ участвовал на 9. Фестивалу „Красота рижнородносци” у Билей Церкви и Крущици

БИЛА ЦЕРКВА – Члени Руского културного центру – фолклорнa секциї и Хор „Гармония”, 16. и 17. юлия участвовали на 9. фестивалу „Краса рижнородносци”, хтори отримани у Билей Церкви и у Крущици.

Пияток, пре моцни диждж, заплановани дефиле учашнїкох по Билей Церкви нє отримани, а кратке представяне фолклорних ансамблох, такволани мини концерт домашнїх и госцуюцих културно-уметнїцких дружтвох зоз Городского парку премесцени до Центру за културу Била Церква.

Всоботу, 17. юлия, отримана централна часц того ческого Фестивалу, кед од 15 годзин почал дефиле учашнїкох од Етно хижи у Крущици, дзе могло видзиц виставу фотоґрафийох зоз скорейших фестивалох.

У першей часци наступели фолклорни секциї зоз вецей рижнима хореоґрафиями, а од 18 годзин бул наступ хорох и шпивацких дружтвох.

Здруженя женох зоз општини Била Церква представели свойо ручни роботи и покераї.

Дзевяти мултикултурални фестивал „Краса рижнородносци” орґанизовало здруженє „Ческа беседа Крущица”, а под покровительством Амбасади Републики Ческей у Беоґрадзе, Општини Била Церква и Националного совиту ческей националней меншини.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)