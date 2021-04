РКЦ – 75 роки з вами

Нєшкайши Руски културни центер основани 10. фебруара 1946. року у Новим Садзе, под меном „Руска матка”. Уж 1948. року Дружтво пременєло мено до КУД „Максим Горки”, а од 1996. по 2011. рок роби под меном Руске културно-просвитне дружтво. Пред 10 роками, популарна новосадска „Матка” урядово постава Руски културни центер Нови Сад.

Основна програмна ориєнтация РКЦ-а то пестованє култури, традициї и просвити войводянских Руснацох, а окреме Руснацох котри жию у Новим Садзе. Понеже зме у найвекшим мултиетнїчним и мултикултуралним городзе Войводини, нашо Дружтво отворене шицким котри ше жадаю уключиц до його роботи.

Нєшка у Дружтве робя велї секциї – фолклорна (вивoдзацка, ветеранє), хлопска и женска шпивацка ґрупа, Хор „Гармония”, Народни оркестер РКЦ, Драмски студио РКЦ, дзецински секциї и роботнї, Клуб младих РКЦ, а у просторийох Дружтва у Улїци Йована Суботича ше отримую и велї мултимедиялни програми. У Дружтве нєшка єст коло 120 активних членох. У РКЦ-у анґажовани велї фахово гонорарни и други сотруднїки, а Дружтво ше финансує по проєктней системи.

У своєй дотерашнєй 75-рочней историї РКЦ мал богату културно-уметнїцку дїялносц за котру достал велї награди и припознаня. Медзи нїма Искра култури, Майска награда, перши места на смотрох, фестивалох, велї дипломи, припознаня и плакети. РКЦ госцовал и на велїх медзинародних фестивалох и турнейох. През РКЦ прешли велї ґенерациї членох, дзепоєдни ше у нїм затримали кратше, а дзепоєдни цали живот. По думаню ширшей културней заєднїци, єдно є од репрезентативних и водзацих здруженьох тей файти при Руснацох. Того року Дружтво слави 75-рочнїцу снованя, и 20 роки Фестивала дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”. Наисце красни ювилей и обично ше за таку нагоду орґанизую святочни концерти и програми. Ище ше памета концерти у Сербским народним театру, Новосадским театру „Бенакиба” и Ґимназиї „Лаза Костич”, хтори зме орґанизовали скорейших рокох з нагоди других рочнїцох.

Пре ситуацию зоз епидемию вируса корона котра тирва уж вецей як рок, Дружтво нє робело у обсягу на хтори и члени и публика звикли. Очежани условия роботи були и пре саму епидемию и нєбезпеку людзох зочених зоз нєпознату хороту, и пре нєпреривно нови и иншаки предписаня и превентивни мири, хторих зме ше, заш лєм, тримали и почитовали их. Влонї, у зацихох епидемиї, заш лєм, нам ше удало реализовац векшину проєктох и програмох котри були заплановани, гоч у зменшаним обсягу и у виданьох яки присподобени общей ситуациї. Отримали зме 19. Фестивал „Веселинка”, Рочни концерт РКЦ, Дзецинску крачунско-новорочну програму „Пахулька”, програму „Стретнуца у РКЦ”, представу Драмского студия „Забава”, и виставу фотоґрафийох у сотруднїцтве зоз Фондацию „Нови Сад 021”.

Того року у РКЦ-у ше нє отримовали проби порядно, и будзе чежко реализовац заплановани проєкти и програми за тот рок. Заш лєм, наздаваме ше же до конца рока витвориме и плановани проєкти, алє и преслави ювилейох (75 роки РКЦ и 20 роки „Веселинки”), гоч и прейґ дружтвених мрежох и онлайн. Даєдни проби уж почали, а почало ше и рихтац представу Драмского студия РКЦ у копродукциї зоз РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

Медзитим, час корони вихасновани и на иншаки способ, насампредз за обнову часци просторийох, окреме Клуба младих РКЦ, дзе зоз добродзечну роботу участвовали и младши и старши члени Дружтва. Далєй, купени и два нови рахункари, друковач и половна гармоника, а шицко дзекуюци потримовки Националного совиту Руснацох. Позберана и ушорена документация Дружтва котра єдного дня може послужиц як жридло за Моноґрафию РКЦ. Виплацени и заостати длуства (комунални и други трошки) котри нє були мали.

Руски културни центер практично од снованя, та по нєшка провадзи проблем же ище вше нє ма свойо просториї, алє є подквартельош, як при нашей Грекокатолїцкей парохиї, так и при Городу Новим Саду. На велї заводи пробовало ше обновиц, лєбо направиц нови репрезентативни просториї, котри би мали и пригодну салу за отримовнє програмох и другу провадзацу инфраструктуру хтора нєобходна за порядне и нормалне функционованє РКЦ. Думам же би ше у таким подняцу цешели нє лєм члени РКЦ и Руснаци у Новим Садзе, алє и цала наша заєднїца и Город Нови Сад. Гоч ше вше мало добру дзеку, затераз, пре рижни причини то ше нам ище нє удало. У тим ювилейним року достали зме обецунки же би ше за 75. рочнїцу РКЦ-а просториї реновирало зоз помоцу Городу Нового Саду. Тиж так, и попри шицких инициятивох и труду през длуги роки, Руски културни центер нє достал статус Установи, цо би вшелїяк олєгчало роботу и будучносц Дружтва хторе функционує у штредку хтори по велїх критериюмох розлични од других, општинских єдинкох локалней самоуправи.

Заш лєм, РКЦ вшелїяк ма будучносц прето же є мост медзи ґенерациями. Окрем старших членох, у нашей популарней новосадскей „Матки” збера ше и вельке число младих, зоз Нового Саду и зоз других руских местох хтори до городу приходза пре школу, студиї лєбо роботу, а РКЦ ту же би их перши привитал. Попри тим, гоч по мену и мисиї руске, нашо Дружтво постало наисце мултикултурне и отворене шицким креативним и творчим людзом з добру намиру, та ше окрем руских програмох ту отримую и велї други музични и мултижанрово програми и концерти, тa як културни простор РКЦ постал познати и у Новим Садзе и у иножемстве.

