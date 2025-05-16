Роберт Превост нови папа Лев Штернасти

Роберт Превост, 69-рочни кардинал, будзе 267 папа на трону Святого Петра у Ватикану, a його папске мено будзе Лев Штернасти. Вон перши Американєц вибрани за папу, а велї го тримаю и за кардинала з Южней Америки, бо двацец роки бул у мисиї у Перуу док нє постал надвладика, так же ма и перуанске державянство. Запаметани є як дахто хто помагал марґинализованим заєднїцом и будовал мости у локалней церкви.

Народзени є у Чикаґу 1955. року, а його родичи були по походзеню з Еквадора и Французкей. Превост служел у церкви ище як хлапец, а священїк постал 1981. року. Кед ше преселєл до Перуа, на свойо трицец роки бул припаднїк монашеского шору авґустиянох. Папа Франциск го поставел за владику Чиклая на заходу Перуа, потим бул подпредсидатель и член стаємней ради Владическей конференциї Перуа, а познєйше го вибрал и за кардинала.

Нове папске мено символизує мисию и вредносци нового папи. Мено Лев глїбоко укоренєне у историї Церкви. Перши папа под тим меном, познати як Вельки, бул ключни у дефинованю християнскей доктрини. Познєйше Лев XIII, познати по енциклики Rerum Novarum хтора поставела фундамент католїцкей социялней науки, бул часта инспирация папи XIV. Вибране мено Лев указує на жаданє предлужиц традицию социялней одвичательносци и теолоґийней глїбини.

У першим своїм обрацаню, уж як папа Лев XIV, зоз словами любови бешедовал о предходнїкови папови Францискови: ,,Ище чуєм у ухох слаби, алє вше шмели глас папи Франциска и його благослов. Зєдинєни руку под руку з Богом, напредуйме вєдно” – гварел пред присутну публику.

Нового папу Лева XIV видза як дакого хто би могол предлужиц реформи папи Франциска у Католїцкей церкви. Гоч є Американєц и цалком свидоми подзелєньох з нука Церкви, його латиноамерицке походзенє тиж так представя континуитет после папи Арґентинца.

Пред конклаву, портпарол Ватикана Матео Бруни гварел же у цеку збераня Кардиналского коледжу наглашована потреба за папом зоз пророцким духом, котри способни водзиц Церкву котра ше нє завера до себе, алє зна як висц и принєсц шветлосц швету хтори розчаровани.

Куриозитет же Роберт Превост, теди ище як кардинал, влонї нащивел Сербию на зашеданю Совиту владическей конференциї Европи у Беоґрадзе. З тей нагоди ше упознал и з нашим епархом Георгийом Джуджаром.

Нови папа Лев XIV перши папа зоз монашеского шору авґустиянох зоз чим Церква достала чолнїка, чий акцент на нукашнїм диялоґу и филозофским роздумованю. Авґустиянє интелектуално ориєнтовани, а источасно унапрямени на заєднїцтво и пасторални уплїв, як и глєданє правди през любов.

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