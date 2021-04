Роботи на вибудови швидкей гайзибанскей драги у Вербаше од септембра

ВЕРБАС – Концом прешлого тижня у Вербаше отримана схадзка руководительства Општини Вербас зоз представнїками Явного подприємства „Инфраструктури желєзнїци Сербиї”, Транспортного институту ЦИП и конзорциюму китайских компанийох „China Railway International” и „China Communications Construction Company” хтори буду будовац швидку гайзибанску драгу Суботица–Нови Сад. Як констатоване на схадзки, и шицки подприємства и служби у Вербаше порихтани дац лоґистичну потримовку за ефикасни початок роботох на вибудови.

Початок роботох на парцели през Вербас заказани за септембер 2021. року, а на схадзки ше бешедовало о пририхтуюцих активносцох, о премесцаню инфраструктурних обєктох, змесценю материялу и ушореню желєзнїцкей станїци, як и о орґанизациї транспорту у варошу под час роботох.

По словох предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, Општина Вербас и шицки єй служби и подприємства обезпеча провадзацу лоґистичну потримовку, котра нєобходна же би ше тот проєкт од значносци за цалу Войводину и Сербию реализовал у предвидзених рокох.

Гайзибанска драга Нови Сад-Суботица длуга 108 километери и часц є медзинародного коридору Беоґрад–Будимпешта. Контракт о финансованю подписани зоз китайску Ексим банку. Проєкт вибудови гайзибанскей драги за вельки швидкосци медзи Новим Садом и Суботицу облапя трасу двоколяйовей гайзибанскей драги и станїци зоз обєктами на гайзибанскей драги, реконструкцию и модернизацию желєзнїцких ґузлох Нови Сад, Вербас и Суботица, денивелацию крижаня гайзибанскей драги и драги, як и убудованє новей електротехнїчней инфраструктури за вельки швидкосци. Спрам наявох, на новей гайзибанскей драги гайзибани годни розвиц швидкосц и до 200 километри на годзину.

Роботи вредни коло 1,16 милиярди долари виводзи китайски конзорциюм „China Railway International” и „China Communications Construction Company”. Рок за законченє роботох 33 мешаци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)